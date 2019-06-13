النزاهة تضبط حالتي

2019/06/13 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للدائرة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن من ضبط إضبارتي عقارين تم التجاوز عليهما من قبل مواطنين خلافا للقانون"، مشيرةً إلى "إقدامهم على تسجيل العقارين بأسمائهم عبر كتب تمليك مزورة".وأضافت أن" المتجاوزين قاموا ببيع العقارين لأشخاص آخرين باستعمال كتب التمليك المزورة" مبينة أن "العقارين مخصصان لجهاز المخابرات الوطني العراقي وتبلغ قيمتهما نصف مليار دينار عراقي".انتهى..م.ر

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