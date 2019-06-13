الزراعة النيابية: يجب الاستفادة من الخزين المائي لاستصلاح اراض جديدة

2019/06/13 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، اليوم الخميس، ان ارتفاع المخزون المائي في البلاد يفتح الطريق لاستصلاح مزيدا من الاراضي للزراعة والوصول الى الاكتفاء الذاتي الكامل.وقال الشمري في بيان، ان "الاعلان عن انتهاء موسم الفيضان وارتفاع الخزين المائي الى مستويات لم نصلها منذ سنوات يعد خطوة نحو الاستصلاح والاستفادة من الاراضي الشاسعة للزراعة بمختلف المحاصيل الزراعية والاكتفاء اولا وتصدير الفائض منها مستقبلا".

وأضاف، ان "على الجهات المعنية الاستمرار بتعويض المزارعين والفلاحين التي تضررت اراضيهم من جراء ارتفاع مناسيب المياه في بعض المناطق من عدم خسارة اراض خصبة منتجة".

وتابع، انه "يجب الاستفادة القصوى من هذا الخزين دون تفريط ووضع الاولوية للاستخدامات المنزلية وسقي ما موجود من اراض زراعية والاتجاه نحو الاستصلاح وفق خطة مدروسة لا تؤثر على الأولويات".

وشدد الشمري على "ضرورة الاتفاق مع دول الجوار المتشاطئة مع العراق لضمان حصة عادلة وعدم استخدام ورقة المياه للضغط السياسي تعيد للبلاد اجواء الجفاف التي عانت منه خلال الفترة الماضية".

يذكر ان وزارة الموارد المائية اعلنت في وقت سابق عن انتهاء موسم الفيضان ودرء خطر السيول وارتفاع الخزين المائي لغاية الاول من الشهر الحالي الى 75,5 مليار متر مكعب بزبادة 47 مليار متر مكعب عن العام السابق.



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