نائب يطالب الحكومة بالخروج من صمتها تجاه عقوبات واشنطن على المصارف والشركات العراقية

2019/06/13 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عد النائب عن تحالف الاصلاح اسعد العبادي ,الخميس, العقوبات الامريكية على شركات ومصارف عراقية بحجة تعاونها مع طهران اضرار متعمد بالاقتصاد العراقي , مطالبا الحكومة بالخروج من صمتها اتجاه تلك العقوبات.وقال العبادي في تصريح لـ/المعلومة /، غن ” قضية العقوبات الاقتصادية على بعض الشركات والمصارف العراقية اضرار متعمد على الاقتصاد […]

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