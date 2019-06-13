2019/06/13 | 12:26

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الامام الخامنئي: ترامب لا يستحق تبادل الرسائل ولا الرد عليه

اكد قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي لدى استقباله اليوم الخميس

رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي والوفد المرافق له ، أكد ان

الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تثق ابدا بامريكا ولن تكرر التجربة

المريرة المتمثلة بالمفاوضات السابقة مع هذا البلد في اطار الاتفاق

النووي لانه لا يوجد هناك شعب حر وعاقل يرضخ للتفاوض تحت الضغوط .وفي مستهل هذا اللقاء خاطب رئيس الوزراء الياباني قائد الثورة

الاسلامية قائلا : أنا أنوي ايصال رسالة الرئيس الامريكي الى جنابكم

.ورد قائد الثورة الاسلامية رئيس الوزراء الياباني قائلا : نحن ليس

لدينا أي شك في حسن نوايا وجدية جنابكم ، ولكن فيما يخص ما تنقلوه عن

الرئيس الامريكي فانا لا ارى بأن ترامب شخص يستحق تبادل الرسائل معه

وليس لدي اي جواب له ولن يكون في المستقبل .واضاف قائد الثورة الاسلامية : لدي بعض الكلام الذي أنوي طرحه ، في

اطار الحوار مع رئيس الوزراء الياباني ، لاننا نعتبر اليابان بلدا

صديقا ، رغم أنا هناك بعض العتاب .واشارالامام الخامنئي الى تصريحات رئيس الوزراء الياباني فيما يخص

تصريحات ترامب القاضية بان " امريكا لا تنوي تغيير النظام في ايران"

مؤكدا بالقول : مشكلتنا مع الامريكيين لا تتعلق بمسألة تغيير النظام ،

لانهم حتى لو كانوا ينوون القيام بهذا الامر ، فانهم يعجزون عنه ، كما

ان رؤساء امريكا السابقين وعلى مدى اربعة عقود بذلوا جهودا حثيثة

للنيل من الجمهورية الاسلامية الايرانية ولكنهم فشلوا .

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