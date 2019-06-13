2019/06/13 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، اليوم الخميس، وقوفه مع اصلاح النظام السياسي في العراق بما يتوافق مع السياق الدستوري، مبينا ان الدعوة إلى الانتخاب المباشر يعارض فكرة النظام البرلماني.وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه، اننا “نؤمن بوجوب إصلاح النظام السياسي بما يفضي لحكم رشيد وفعال، كما ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر يعلق على مقترح الفتح بانتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النصر يعلق على مقترح الفتح بانتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).