الاتحاد الوطني: على الديمقراطي الوفاء باتفاقنا حول كركوك و”العدل”.. وهذه مناصبنا في الاقليم

2019/06/13 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، اليوم الخميس، أن المناصب التي سيشغلها الاتحاد الوطني في حكومة اقليم كردستان هي ستة وزارات، بالاضافة الى رئيس البرلمان ونائب رئيس الاقليم ونائب رئيس الحكومة.وقال شاويس في تصريح لـ/SNG/، ان “هناك اتفاقا بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، يتمثل بتصويت الاتحاد الوطني على مسرور بارزاني، ...

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