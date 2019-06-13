السيد الخامنئي لآبي: ترامب ليس أهلا لتبادل الرسائل ولن نتفاوض مع أمريكا

2019/06/13 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال قائد الثورة الإسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي اليوم الخميس خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي والوفد المرافق له، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاتثق أبدا بامريكا".

وأكد السيد خامنئي بحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية {ارنا} ان ايران "لن تختبر التجربة المريرة السابقة في المفاوضات مع امريكا في إطار الاتفاق النووي أبدا، لان أي شعب حر وأبي لن يتفاوض أبدا تحت الضغط"..يتبع

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