2019/06/13 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس يقضي معظم الناس جزءا من يومهم محاطين بالغرباء، سواء في الطريق إلى مكان العمل، أو أثناء الجلوس في متنزه أو عند التسوق.ومع ذلك، يبقى الكثيرون منا في عزلة طوعية، معتقدين أن الاقتراب من الغرباء غير مريح للطرفين.وقد تكون هذه المعتقدات غير مبررة.وفي الواقع يتضح من أبحاثنا أننا كثيرا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة : الحديث مع الغرباء يمنحك مكاسب غير متوقعة وكالة خطوة برس.

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