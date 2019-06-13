تزايد حالات الانتحار في صفوف الجيش الامريكي لـ 6000 عنصر ينتحرون سنويا

2019/06/13 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … كشف تقرير لموقع ( ميدكال اكسبريس) الامريكي المتخصص بالشؤون الطبية عن تزايد حالات الانتحار في صفوف قدامى المحاربين في الجيش الامريكي نتيجة حالات الاكتئاب واجهاد ما بعد الصدمة بعد عودتهم من مناطق القتال في الشرق الاوسط في العراق وافغانستان وغيرها.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/، إن”اكثر من 6000 عنصر من […]

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