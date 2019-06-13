رسائل الرئيس السيسي في كلمته بالمنتدي الافريقي لمكافحة الفساد

2019/06/13 | 12:28

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

شملت كلمة الرئيس السيسي في المنتدي الافريقي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ علي عدة رسائل نوجزها فيمايلي

1– لقد قطعت مصر شوطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة فى مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأى بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له.

2– فى مصر هناك تأكيد دستورى على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا للحفاظ على المال العام.

3- تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلًا عن إنشاء كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

4- تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقا لأعلى المتطلبات، وانضمت إلى الاتفاقيات الأممية والأفريقية والعربية ذات الصلة، وآخرها اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته.

5- لدينا قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد وتغيير واقع قارتنا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود، وسنواصل دعنها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الأفريقى.

6– نرحب بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الأفريقى المعنية لتبادل أفضل الممارسات فى مجال مكافحة الفساد.

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