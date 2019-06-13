الكويت تعلن حالة الاستعداد القصوى بعد الهجوم على ناقلتي النفط

2019/06/13 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الكويت حالة الاستعداد القصوى بعد الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

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