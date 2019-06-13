برنت يرتفع أكثر من 3% بعد استهداف ناقلتين بخليج عُمان

2019/06/13 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران.وذكرت تقارير أن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عمان بعد

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