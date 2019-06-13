2019/06/13 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان مدنيا قتل واصيب اخر بانفجار عبوة ناسفة استهدفت محلا لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد، فيما اصيب ضابط وثلاثة جنود بانفجار عبوتين في سامراء.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “عبوة ناسفة انفجرت عند محل لبيع المشروبات الكحولية في شارع ابو نؤاس”.وأضاف أن “الانفجار ادى الى مقتل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل واصابة 5 اشخاص بينهم ضابط وصاحب محل مشروبات كحولية بانفجار 3 عبوات ناسفة في بغداد وسامراء وكالة خطوة برس.

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