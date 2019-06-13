قائد الثورة: ترامب لا يستحق تبادل الرسائل ولا الرد عليه

2019/06/13 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله اليوم الخميس، رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي والوفد المرافق له ، أكد ان الجمهورية

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