ائتلاف النصر يؤكد وقوفه مع اصلاح النظام السياسي وفق السياق الدستوري

2019/06/13 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في ائتلاف النصر علي السنيد بشان مقترح تحالف الفتح بخصوص الانتخاب الشعبي المباشر لمنصب رئيس الوزراء اننا “نؤمن بوجوب إصلاح النظام السياسي بما يفضي لحكم رشيد وفعال، كما ان الدستور ينص على النظام البرلماني ، والدعوة إلى الانتخاب المباشر يعارض فكرة النظام البرلماني، الأمر الذي يحتاج إلى تعديل دستوري”.وبين السنيد في بيان […]

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