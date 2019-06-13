شرطة النجف: القبض على 39 مخالفاً في سيطرات المحافظة خلال أسبوع

2019/06/13 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت القبض على مطلوبين في سيطرات المحافظة خلال أسبوع.

وقالت المديرية في بيان ان "السيطرات والطرق الخارجية القت القبض على ٢٤ مطلوبا للقضاء بمواد قانونية مختلفة".

وبينت "كما تم إلقاء القبض على ٣٩ مخالفا تم اتخاذ الاجراءات الامنية بحقهم".

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