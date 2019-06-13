وزارة الدفاع: مقتل ارهابيين اثنين ينتميان الى ما يسمى {جند الامارة} باشتباك مع الجيش في صلاح الدين

2019/06/13 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الدفاع، الخميس، مقتل ارهابيين اثنين ينتميان الى ما يسمى {جند الامارة} باشتباك مع الجيش في صلاح الدين.

وذكر بيان للوزارة ، ان "الجيش العراقي وخلال عمليات البحث والتفتيش المستمرة التي يقوم بها ضمن قواطع العمليات عثر على مضافات وعبوات ناسفة ومتفجرات من مخلفات عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان ان "عمليات صلاح الدين تمكنت من قتل ارهابيين اثنين تابعين الى ما يسمى {جند الامارة} اثناء الاشتباك معهما في قضاء الشرقاط، فيما عثرت عمليات سامراء على 4 عبوات ناسفة محلية الصنع في جزيرة مكيشيفة".

واشار الى ان "عمليات ديالى فجرت 7 عبوات ناسفة ضمن السلسلة الجبلية في منطقة انجانة ودمرت مضافتين في معسكر عائشة"، لافتاً الى ان "عمليات الانبار عثرت على 40 عبوة ناسفة من مخلفات داعش في مناطق البو يوسف والبو طيبان والمعارض – قضاء الفلوجة، حيث قامت بتفجيرها تحت السيطرة".

وبين ان "عمليات الجزيرة تمكنت من تطهير 500 متر من الطريق من قاعدة عين الاسد الى سيطرة العكبة".

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