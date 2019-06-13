رويترز: إصابة ناقلة نفط في خليج عمان

2019/06/13 | 12:35

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كلمة

اكدت وكالة رويترز يوم

الخميس إصابة ناقلة نفط بطوربيد في خليج عمان.

بدورها قالت هيئة بريطانية للسلامة

البحرية إنها تحقق في حادث وصفته بـ“الغامض“ وقع صباح اليوم الخميس

في بحر عمان، قرب الساحل الإيراني، ما تسبب في ارتفاع سريع في أسعار

النفط العالمية.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية

التابع للأسطول الملكي البريطاني اليوم الخميس إنه علم بحادث شحن في

بحر عمان قرب الساحل الإيراني.

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