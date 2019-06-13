وسائل إعلام إيرانية تعلن غرق الناقلة

2019/06/13 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت البحرية الأميركية، الخميس، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بغرق الناقلة "فرونت ألتير"،

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