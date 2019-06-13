صورة جديدة لاشتعال النار في إحدى الناقلتين في خليج عمان

2019/06/13 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت صورة جديدة لاشتعال النار في إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان صباح الخميس.وقالت البحرية الأميركية، الخميس، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة

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