الين يرتفع مع تضرر المعنويات وبيانات الوظائف تؤثر سلبا على الدولار الأسترالي

2019/06/13 | 12:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع الين يوم الخميس مع تسبب تبدد الآمال في إبرام الولايات المتحدة والصين اتفاقا تجاريا هذا الشهر في مجموعة العشرين واحتجاجات شعبية كبيرة في هونج كونج في دفع المستثمرين إلى شراء أصول الملاذ الآمن.

واقترب الين من أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 108.295.

ومقابل الدولار الأسترالي، صعد الين لأعلى مستوى منذ انهيار وجيز سجله في يناير كانون الثاني.



وتضرر الدولار الأسترالي، الذي يعتبر مقياسا للإقبال على المخاطر العالمية، أيضا بفعل بيانات وظائف يُنظر إليها على أنها تشكل ضوءا أخضر لخفض مبكر لأسعار الفائدة.

وهبط الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.6911 دولار أمريكي بينما تراجع مقابل الين 0.6 بالمئة إلى 74.80 ين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات منافسة، إلى 96.929، بينما ارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1297 دولار في بداية هادئة لجلسة التداولات في لندن.

وتراجع مؤشر الدولار إلى 96.459 يوم الاثنين وهو أدنى مستوياته منذ أواخر مارس آذار بعد انخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل.



وتراجعت العوائد قرب أدنى مستوى في عامين الأسبوع الماضي بعد تقرير ضعيف للوظائف الأمريكية عزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وواصل الجنيه الاسترليني التعرض لضغوط ناجمة عن الضبابية التي تكتنف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والتنافس على زعامة حزب المحافظين على الرغم من أن العملة ما زالت مستقرة ضمن نطاقات التداول التي سجلتها في الآونة الأخيرة.



وفي التعاملات المبكرة يوم الخميس، تراجع الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2667 دولار.

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