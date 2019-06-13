صادقون: لن نستبعد وقوف السعودية خلف حرق محصولي الحنطة والشعير

2019/06/13 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت كتلة صادقون النيابية , الخميس , انها لن تستبعد ان تقف السعودية خلف حرق المحاصيل الزراعية , فضلا عن القيام بأعمال ارهابية داخل العراق.وقال القيادي في كتلة صادقون النيابية النائب حسن سالم، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، إنه “من غير المستبعد ان تقف السعودية وراء حرق حقول الحنطة في […]

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