اطلاق سراح وزير التجارة الاسبق فلاح السوداني

2019/06/13 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قررت محكمة في بغداد، إطلاق سراح وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني نهائيا.وقالت مصادر مطلعة لـ”يس عراق”، إن “محكمة في بغداد قررت إطلاق سراح وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني نهائيا”، مبينا ان “السوداني افرج عنه يوم أمس الاربعاء”.وكان السوداني قد غادر العراق قبل سنوات عدة وحكم عليه بالسجن وواجه تهما بالفساد […]

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