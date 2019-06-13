حملات موسعة لمكافحة ظاهرة الجزر العشوائي في كربلاء

2019/06/13 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ تستمر جهود اللجان المشكلة من قبل الدوائر المشتركة لمكافحة ظاهرة الجزر العشوائي أعمالها اليومية في قضاء المركز والأحياء التابعة له للحد من ظاهرة جزر الحيوانات خارج المجزرة الحديثة والتي تم إفتتاحها مؤخرا.وذكر بيان لمدير إعلام بلدية كربلاء ماجد ناجي، تلقتة وكالة النبأ للأخبار اليوم الخميس، ان "الجهود متواصلة لدوائر البيطرة والصحة والبلدية والبيئة ومركز شرطة حماية البيئة والجهات الساندة لذلك وبإشراف قائمقامية قضاء المركز للحد من ظاهرة جزر الحيوانات بعيداً عن أنظار تلك اللجان".

واضاف ناجي، "قامت هذه اللجان بعدة جولات تفتيشية على محلات القصابة وعملها الأسبوعي المستمر بالتنسيق مع الأقسام البلدية لرفع المخالفات الخاصة بمحلات القصابة ومصادرة اللحوم التي تجزر خارج الضوابط كونها غير خاضعة للفحوصات من قبل تلك اللجان مع عمل محاضر رسمية بالمخالفات لمتابعتها في حالة التكرار وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ".

ودعا مراقبين الحد من ظاهرة بيع وطرح اللحوم الغير صالحة للإستهلاك البشري في الأسواق إضافة إلى قيام بعض المحلات برمي مخلفات الجزر على الشوارع العامة ووسط الساحات في الأحياء السكنية.



والى تفعيل القوانين الخاصة بذلك ومصادرة الأغنام التي ترعى في وسط الأحياء السكنية والحدائق العامة ومحاسبة أصحابها مع هدم وإزالة حضائر الحيوانات التي تحيط بالمدينة والتي باتت تشكل خطراً على حياة وسلامة المواطنين كون تلك الحضائر ناقلة للأمراض وإن تلك الحيوانات يتم إطعامها من الفضلات المتروكة في النفايات لما له من تأثير بيئي وصحي على المجتمع.



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