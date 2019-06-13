البرلمان يعتبر ذكرى فتوى الجهاد الكفائي مناسبة وطنية

2019/06/13 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ صوت مجلس النواب بالإجماع على صيغة قرار بأعتبار يوم ١٣-٦ ( فتوى الجهاد الكفائي) مناسبة وطنية.وتضمنت صيغة القرار توصية لمجلس الوزراء لاعتبار يوم 13 حزيران من كل عام مناسبة وطنية بمناسبة فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد لمواجهة داعش الارهابي.

وان يشرع مجلس الوزراء باكمال مشروع العطل والمناسبات استنادا للمادة 12 من الدستور متضمنا لهذه الفقرة

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