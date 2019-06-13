2019/06/13 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ تقوم قوة من البيشمركة تابعة لوزارة البيشمركة بحكومة اقليم كوردستان بحماية معسكر للجيش التركي في قضاء زاخو بمحافظة دهوك.وقال مصدر في ناحية باطوفا التابعة لقضاء زاخو ، ان “قوة من البيشمركة من الفوج الثاني التابع للواء الرابع بوزارة البيشمركة قوامها نحو 60 عنصرا من البيشمركة في قرية (كريبي) تقوم بحماية معسكر للجيش التركي منذ خمسة ايام في تلك القرية”.واضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، ان “تلك القوة من البيشمركة متمركز في مدرسة بقرية كريبي وتقوم بحماية المعسكر على مدى 24 ساعة”.

واوضح ، انه “بعد هجوم كريلا العمال الكردستاني يوم 7 حزيران على معسكر الجيش التركي في قرية كريبي، وصلت قوة من البيشمركة مساء نفس اليوم الى القرية لحماية المعسكر”.

ويعد المعسكر التركي في قرية كريبي اكبر معسكر للجيش التركي في اقليم كوردستان ويقع في حدود محافظة دهوك.



وبحسب معلومات ، فان تركيا رفعت من عدد جنودها في المعسكر هذا العام الى نحو 50 جنديا وتقوم مقاتلي كريلا العمال الكردستاني على مدى السنتين الماضيتين بالهجوم على المعسكر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البشمركة تحمي معسكرا تركيا في الاقليم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البشمركة تحمي معسكرا تركيا في الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).