مجلس النواب يصوت على صيغة قرار باعتبار يوم ١٣-٦ مناسبة وطنية

2019/06/13 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، عن رفعها توصية لاعتبار يوم 13حزيران مناسبة وطنية بمناسبة فتوى الجهاد الكفائي.وبجسب نص القرار الذي صوت عليه مجلس النواب بالاجماع، في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، فانه “توصية لمجلس الوزراء لاعتبار يوم 13 حزيران من كل عام مناسبة وطنية بمناسبة فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد لمواجهة

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