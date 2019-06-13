رصيف ٢٧ في البصرة يحقق ايرادات فاقت المليار دينار منذ تاريخ افتتاحه

2019/06/13 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الجمارك العامة، الخميس، ان محطة بوابة البصرة رصيف ٢٧ في محافظة البصرة سجل يوم امس الأربعاء ٢٠١٩/٦/١٢ اعلى ايرادات متحققة فيه منذ تاريخ افتتاح الرصيف في ١٢/٢٣ /٢٠١٨ فاقت المليار دينار.

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