بمشاركة 139 شركة.. المجلس الاقتصادي العراقي يقيم مؤتمرا للبنى التحتية في معرض بغداد

2019/06/13 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم المجلس الاقتصادي العراقي، مؤتمراً دوليا للبناء والتشييد والبنية التحتية والكهرباء والمياه بمشاركة 139 شركة محلية وعربية ودولية، في معرض بغداد الدولي.

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