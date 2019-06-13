خاص | وزير سابق: أعلى الأصوات الرافضة للمحاصصة هي الأكثر طمعا بها

2019/06/13 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الاتجاه برس

أكد الوزير السابق محمد مهدي البياتي، اليوم الخميس، أن أعلى الصوات الرافضة للمحاصصة هي الأكثر طمعا بها، مبينا انه لا يوجد اختلاف عن الدورات السابقة.

وقال البياتي في حديث لبرنامج “ساعة مكاشفة” الذي تبثه قناة الاتجاه، إنه “ليس هناك أي اختلاف عن الدورات السابقة إلا الشيء القليل، حيث نرى أن رئيسي الجمهورية والوزراء ليس لديهما كتلة تدافع عنهما في البرلمان، حيث حولنا التوافق السياسي الى محاصصة”.

وأضاف أن “الجميع بلا استثناء يرفض المحاصصة”، لافتا الى ان “أعلى الأصوات رفضا للمحاصصة تجدها أكثر طمعا بها”.

وتابع انه “لا يوجد استقرار في الشارع العراقي ولا الوضع السياسي”، مبينا ان “الانتخابات لم تنتج مجموعة منتظمة تريد الخير للبلاد”.

وأكد ان “الانتخابات نجحت بنسبة 49% أي بقرار، لانها شابها الكثير من التزوير في كركوك والسليمانية ومناطق اخرى، حتى أن الأمم المتحدة اعترفت بذلك وأكدت وجود مشكلة وتزوير”.

وأشار الى ان “السكوت أفضل لسير العملية السياسية”، موضحا ان “هناك عوامل كثيرة وراء تشابه الوضع الحالي عن السابق، منها ان الكثير من الدول لا تريد للعراق الاستقرار عدا الجمهورية الإسلامية في إيران”.

وتابع ان “الدول لا تريد للعراقيين حكومة مركزية قوية”، واصفا ذلك بـ”المؤامرة”.

KKK

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