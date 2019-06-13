مسؤول يمني: الحوثي لا يفرق بين مستشفى أو مطار أو مسجد

2019/06/13 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار وزير الدفاع اليمني، العقيد ركن يحيى أبو حاتم، في حديث لـ"العربية.نت" إن "الحوثيين لا يستهدفون المطارات فقط، بل يستهدفون البنية التحتية والسياحية للمملكة، هم جماعة إرهابية لا تفرق بين مستشفى

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