تمديد فترة التقديم لجائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين والموهوبين

2019/06/13 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، عن تمديد فترة استقبال الترشيحات للجائزة بفئتيها "المخترعين" و"الموهوبين...

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