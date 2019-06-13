البرلمان يصوت اليوم على اعتبار ذكرى فتوى الجهاد الكفائي مناسبة وطنية

2019/06/13 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

يعقد مجلس النواب اليوم الخميس جلسته الاعتيادية ، لمناقشة عدد من القوانين ومشاريع القوانين ،بما فيها اعتبار يوم تأسيس الحشد الشعب مناسبة وطنية .

وقررت هيأة رئاسة البرلمان إضافة فقرة الى جدول اعمال جلسة اليوم تتعلق بمدير مكتب رئيس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء.

ويتضمن تأديــــة ال...

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