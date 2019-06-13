2019/06/13 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينصح الكاتب جيمس ستافريديس الولايات المتحدة وحلفاءها بالحذر من التقارب المستمر بين قوتين كبيرتين، ويقول إن كلا من هاتين القوتين تشكل خطرا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعز صديقين.. لماذا يجب أن تخشى أميركا هذا الثنائي؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعز صديقين.. لماذا يجب أن تخشى أميركا هذا الثنائي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).