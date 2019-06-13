English | كوردى

انقطاع الكهرباء يفجر أزمة جديدة في محافظة المثنى


انقطاع الكهرباء يفجر أزمة جديدة في محافظة المثنى
2019/06/13 | 12:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدون حلول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقطاع الكهرباء يفجر أزمة جديدة في محافظة المثنى) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقطاع الكهرباء يفجر أزمة جديدة في محافظة المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا