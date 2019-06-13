إسرائيل تقصف قطاع غزة رداً على إطلاق صاروخ

2019/06/13 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طيرانه قصف موقعاً عسكرياً لـ«حماس» في قطاع غزة في ساعة مبكرة اليوم (الخميس)، بعد إطلاق صاروخ من القطاع للمرة الأولى منذ مطلع مايو (أيار).وقال الجيش في بيان إن الطيران الإسرائيلي استهدف «البنية التحتية تحت الأرض» في الموقع جنوب قطاع غزة.وهذه المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ من غزة منذ إطلاق مئات الصواريخ في أوائل مايو الماضي في مواجهة عسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين استمرت ليومين وأسفرت عن مقتل 25 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين.وقال مصدر أمني فلسطيني اليوم إن الطيران الإسرائيلي «شن عدة غارات واستهدف أرضا فارغة شرق حي الزيتون (شرق مدينة غزة) وقصف بصاروخ منطقتين زراعيتين شرق رفح وبخان يونس (في جنوب القطاع) ولم نبلغ عن إصابات».ومساء أمس (الأربعاء) أعلنت إسرائيل إغلاق المنطقة البحرية في قطاع غزة، بداعي إطلاق مزيد من البالونات الحارقة من القطاع في اتجاه إسرائيل.وقالت الهيئة الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع والمكلفة العمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان: «مع استمرار إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة نحو إسرائيل، اتخذ قرار بإغلاق المنطقة البحرية في غزة حتى إشعار آخر».وقال متحدث باسم جهاز الإطفاء الإسرائيلي إن البالونات الحارقة التي أطلقت من غزة تسببت بسبعة حرائق يوم الثلاثاء وحده.وجاء قرار إغلاق المنطقة البحرية بعد إعلان الهيئة أنها قلصت مساحة الصيد المسموح بها من 10 أميال بحرية إلى ستة، بعد أن كانت 15 ميلا بحريا قبل أسبوع.وأوضح نقيب الصيادين في غزة نزار عياش: «أبلغنا من قبل السلطات الإسرائيلية بشكل رسمي بإغلاق البحر في تمام الخامسة فجر اليوم بشكل كامل أمام الصيادين حتى إشعار آخر، بذريعة إطلاق بالونات (حارقة) من غزة باتجاه مستوطنات الحدود المحاذية لقطاع غزة».وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» منذ أكثر من عشرة أعوام.ولسنوات، كان هذا المدى 15 ميلاً بحرياً، ويبقى ذلك أدنى من 20 ميلاً بحرياً ينص عليها اتفاق أوسلو عام 1993 بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.





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