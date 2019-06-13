ترمب يتعهد بنشر ألف جندي أميركي في بولندا

2019/06/13 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنظيره البولندي أندريه دودا أمس (الأربعاء) بنشر ألف جندي أميركي في بلاده، في خطوة سعت إليها وارسو لردع عدوان محتمل من جانب روسيا.ورغم إظهارهما القوي للوحدة، اختلف ترمب مع دودا في محاولته إجبار بعض قضاة المحكمة العليا في بولندا على التقاعد، وهو قرار أدى العام الماضي إلى اندلاع احتجاجات.



ولدى سؤاله عما إذا كان يؤيد خطوة دودا، أجاب ترمب «لا».وأعلن ترمب نشر القوات خلال مؤتمر صحافي مشترك مع دودا في البيت الأبيض عقب توقيع الزعيمين إعلانا مشتركا يؤكد التعاون الدفاعي وشاهدا مقاتلة «إف - 35» الأميركية تحلق فوقهما.وقال دودا، الذي يدرس تسمية نشر القوات الأميركية «حصن ترمب»، إن إرسال القوات كان مطلوبا بسبب العدوان الروسي في الماضي على بولندا ولمساعدة بلاده في توطيد علاقاتها بالغرب.وأضاف: «تسعى روسيا دوما للاستيلاء على أرضنا».وكان ترمب قد قال في السابق إن القوات الأميركية قد تأتي من القوة الأميركية الموجودة في ألمانيا، التي اتهمها بإنفاق القليل جدا على الدفاع المشترك ضمن حلف شمال الأطلسي.ويمثل قرار ترمب مسعى لخدمة مصالح بولندا، الحليف الرئيسي في حلف الأطلسي، دون أن يبالغ في معاداة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يود ترمب في إقامة علاقات ودية معه.



ومن المقرر أن يلتقي هو وبوتين في اليابان خلال أسبوعين.





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