باحث كويتي: الهجوم على ناقلات النفط عمل منظم يستهدف استقرار المنطقة

2019/06/13 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، أن الوضع في منطقة الخليج أصبح أكثر تصعيداً وتوتراً وذلك بسبب الهجوم الذي شن على سفينتي شحن في بحر عمان قبالة السواحل الإماراتية، لافتاً إلى أنه من غير المستبعد أن يكون هنالك أصابع إيرانية وراء هذا الهجوم كالذي سبقه.

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