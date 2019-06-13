محلل سياسي لـ24: استهداف ناقلات النفط استمرار لمخطط يهدف للتصعيد

2019/06/13 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الباحث الإماراتي الدكتور عبدالله محمد الشيبة أن تعرض ناقلتي نفط للهجوم اليوم الخميس في بحر عمان قرابة السواحل الإماراتية، استمرار لمسلسل بدأ في 12 مايو (أيار) باستهداف 4 سفن شحن تجارية مدنية قبال الإمارات، مشيراً إلى أن جميع التهم تشير إلى أذرع تهدف إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

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