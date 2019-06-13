البرلمان يصوت بالإجماع على اعتبار يوم 13 حزيران مناسبة وطنية

2019/06/13 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في نص صيغة القرار، الذي حصل عليه موقع "الغدير"، ان" توصية لمجلس الوزراء لاعتبار يوم 13 حزيران من كل عام مناسبة وطنية بمناسبة فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد لمواجهة تنظيم داعش الارهابي".وأضاف ان" يشرع مجلس الوزراء بإكمال مشروع العطل والمناسبات استنادا للمادة 12 من الدستور متضمنا لهذه الفقرة".انتهى..م.ر

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