قائدُ الثورةِ الاسلاميةِ: الصِّدقُ سلعةٌ نادرةٌ جدا عندَ المسؤولينَ الأميركيينَ

قائدُ الثورةِ الاسلاميةِ: الصِّدقُ سلعةٌ نادرةٌ جدا عندَ المسؤولينَ الأميركيينَ
العالم الاسلامي ايران
قائدُ الثورةِ الاسلاميةِ: الصِّدقُ سلعةٌ نادرةٌ جدا عندَ المسؤولينَ الأميركيينَ
الخميس 13 يونيو 2019 - 12:38
الخامنئي ورئيس الوزراء الياباني
يتبع..
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