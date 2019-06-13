2019/06/13 | 12:52

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قائدُ الثورةِ الاسلاميةِ: الصِّدقُ سلعةٌ نادرةٌ جدا عندَ المسؤولينَ الأميركيينَ

العالم الاسلامي ايران

قائدُ الثورةِ الاسلاميةِ: الصِّدقُ سلعةٌ نادرةٌ جدا عندَ المسؤولينَ الأميركيينَ

الخميس 13 يونيو 2019 - 12:38

الخامنئي ورئيس الوزراء الياباني

يتبع..

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