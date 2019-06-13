البشمركة تحمي معسكرا تركيا في الاقليم

2019/06/13 | 12:52

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بغداد :سومر نيوز

تقوم قوة من البيشمركة تابعة لوزارة البيشمركة بحكومة اقليم كوردستان بحماية معسكر للجيش التركي في قضاء ز...

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