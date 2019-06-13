بالصور.. طوابير المتقدمين على تعيينات تربية ميسان ينتظرون النتائج

2019/06/13 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تنتظر طوابير من المتقدمين على تعيينات مديرية تربية محافظة ميسان.واظهرت صور التقطت من امام المديرية للمتقدمين على التعيينات الذين ينتظرون اعلان النتائج النهائية والتي ستعلن في الساعة 1 من ظهر اليوم.وشددت القوات الامنية طوقها فيما حضرت مجموعة من وسائل الاعلام.

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