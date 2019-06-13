العبار: لا نتائج بشأن غرق العبارة وسنستجوب أربعة مسؤولين

2019/06/13 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/SNG- أكد مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس، أن التحقيقات بحادثة العبارة لا زالت جارية ولم نتوصل لغاية الآن لنتائج وتحقيقات نهائية، فيما بين ان المجلس يعمل على استجواب 4 مسؤولين خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال عضو المجلس حسام الدين العبار في تصريح لـ/SNG/،إن “مجلس المحافظة يعمل على استجواب رئيس مجلس القضاء في محافظة نينوى ومدير صحة ...

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