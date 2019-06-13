2019/06/13 | 12:57

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يوفيتش الطفل الذي ينام بقميص مدريد يحقق أحلامه

غلاف الآس | • يوفيتش الطفل الذي ينام بقميص مدريد.• ريال مدريد أعلن رسمياً عن صفقة ميندي.

غلاف ماركا |• فلورنتينو بيريز: "سوف نرد بقوة."• ريال مدريد يقدم أولى صفقاته. • يوفيتش الطفل الذي ينام بقميص مدريد يحقق أحلامه.• صفقة ميندي أغلقت بقيمة 48 + 5 مليون يورو.

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