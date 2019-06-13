2019/06/13 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلبوسي: بضع كلمات من السيد السيستاني حققت النصر على الإرهاب

كلمة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بذكرى اصدار فتوى الجهاد

الكفائي خلال جلسة اليوم الخميس 13 حزيران: ◾في مثل هذه الأيام قبل خمسة أعوام كان العراق يعيش التحدي الأكبر عبر

تاريخه الحديث حين تجمع الآلاف من المتطرفين والمجرمين الذين اتخذوا

التوحش والإجرام وسيلة لنشر افكارهم ومعتقداتهم.◾قد وقف المخلصون من ابناء الشعب والقوات المسلحة مدافعين عن الأرض

والعرض ولكن الهجوم كان كبيرا وقابله انهيار اكبر في مواقع التصدي

والمواجهة.◾بضع كلمات من المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني دام ظله

بفتوى الجهاد الكفائي التي هب العراقيون من جميع المدن والمذاهب

والأديان ليدافعون عن الوطن.◾استطاع العراقيون تحقيق النصر على الاٍرهاب وطرد قوى الشر والهمجية

في أربعة أعوام سطر فيها ابناء الشعب العراقي ملاحم بطولية في التضحية

والفداء واستطاعوا بوحدتهم دحر كل قوى الشر ومؤامرات الأعداء.◾اليوم ونحن نعيش ذكرى هذه الفتوى العظيمة في الثالث عشر من حزيران

عام ٢٠١٤ فاننا نتوجه بالتحية والتقدير للمرجعية الدينية والسيد علي

السيستاني دام ظله على هذا الموقف التاريخي العظيم.◾نقدم باسمكم جميعا شكرنا وتقديرنا الى عوائل الشهداء والى الجرحى

والمقاتلين الأبطال والى صناع النصر من ابناء الجيش العراقي والمؤسسة

الدينية والحشد الشعبي والحشد العشائري والشرطة الاتحادية وجهاز

مكافحة الاٍرهاب والبيشمركة وابطال القوة الجوية وطيران الجيش وجميع

الصنوف الساندة وكافة الأجهزة الأمنية.◾نتقدم بتهنئة خاصة الى ابطال الحشد الشعبي والعشائري في ذكرى

تاسيس الحشد والتي تصادف يوم الفتوى الثالث عشر من حزيران.◾نوجه بتحية خاصة الى ابناء العشائر في المناطق المحررة الذين خاضوا

معارك الشرف والتصدي مع فلول القاعدة ومجرمي داعش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: بضع كلمات من السيد السيستاني حققت النصر على الإرهاب) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: بضع كلمات من السيد السيستاني حققت النصر على الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).