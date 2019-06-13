بمناسبة ذكرى فتوى الجهاد الكفائي.. الحلبوسي يحيي المرجعية الدينية والسيد السيستاني على الموقف العظيم

2019/06/13 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيا رئيس مجلس النواب محمند الحلبوسي المرجعية الدينية والمرجع الديني السيد علي السيستاني على الموقف العظيم باصدار فتوى الجهاد الكفائي.وقال الحلبوسي في كلمة له بالمناسبة خلال جلسة اليوم البرلمانية : ” في مثل هذه الأيام قبل خمسة أعوام ، كان العراق يعيش التحدي الأكبر عبر تاريخه الحديث حين تجمع الآلاف من المتطرفين والمجرمين الذين […]

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