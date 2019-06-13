2019/06/13 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 نواب يؤدون اليمين الدستورية بدلا عن نواب اخرين

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