رصيف ٢٧ في البصرة يحقق ايرادت فاقت المليار دينار منذ تاريخ افتتاحه

2019/06/13 | 13:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت هيئة الجمارك العامة، الخميس، ان محطة بوابة البصرة رصيف ٢٧ في محافظة البصرة سجل يوم امس الأربعاء ٢٠١٩/٦/١٢ اعلى ايرادات متحققة فيه منذ تاريخ افتتاح الرصيف في ١٢/٢٣ /٢٠١٨ فاقت المليار دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان "محطة بوابة البصرة رصيف ٢٧ في محافظة البصرة سجل يوم امس الأربعاء ٢٠١٩/٦/١٢ اعلى ايرادات متحققة فيه منذ تاريخ افتتاح الرصيف في ١٢/٢٣ /٢٠١٨ فاقت المليار دينار رغم التحديات والضغوط التي تواجه العمل الجمركي و التي تقف في وجه الارتفاع الملحوظ في الايرادات خلال هذه الفترة من عمر الهيئة" .





واضافت، ان هذا الانجاز يأتي بعد توجيهات الادارة العامة للجمارك بمحاربة الفساد والتصدي لحالات التلاعب والخروقات للتهرب من دفع الرسوم الجمركية فضلا عن تسهيل انجاز المعاملات الجمركية الذي شجع التجار على زيادة الاستيرادات للسلع والبضائع مما انعكس ايجابا في ارتفاع ايرادات المراكز الجمركية كافة".

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