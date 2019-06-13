2019/06/13 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم من زيارة رئيس وزرائها ايران ,,ناقلة نفط يابانية تتعرض لهجوم قرب مضيق هرمز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/13 | 13:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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